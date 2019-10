Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Συνεχίζει το κυνήγι ψήφων βουλευτών ο Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία με το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας για υιοθέτηση της νέας συμφωνίας του Brexit να είναι αμφίρροπο.



Σύμφωνα με τους Financial Times, εννέα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης έχουν πλέον ταχθεί υπέρ της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Βρετανός πρωθυπουργός κρατήσει τις θεωρητικά κερδισμένες ψήφους των βουλευτών που ο ίδιος είχε διαγράψει προ εβδομάδων από την κοινοβουλευτική ομάδα των Συντηρητικών και τις ψήφους των σκληροπυρηνικών ευρωσκεπτικιστών στο κόμμα του, τότε μάλλον εξασφαλίζει πλειοψηφία μίας ψήφου υπέρ της συμφωνίας.



Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμα πάνω από 30 βουλευτές που αμφιταλαντεύονται. Παράλληλα, τροπολογία που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή και ορίζει ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί μόνο αφού υπερψηφιστούν και οι εφαρμοστικοί νόμοι, δηλαδή πιθανώς μετά από την 31η Οκτωβρίου, έλαβε τη στήριξη του Εργατικού Κόμματος.



Υπερψήφιση της τροπολογίας αυτής συνεπάγεται παράταση στο Brexit, εξήγησε ο συντάκτης της ανεξάρτητος βουλευτής σερ Όλιβερ Λέτγουιν. Ο ίδιος είπε ότι σκοπός της είναι να αποτραπεί το no deal «από ατύχημα» στο τέλος του μήνα.



Πάντως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είπε ότι δε θεωρεί πως πρέπει να δοθεί νέα παράταση και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Βαράντκαρ ότι η παράταση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Guardian, η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ φέρεται να είπε στους υπόλοιπος Ευρωπαίους ηγέτες ότι η αναβολή του Brexit ειναι «αναπόφευκτη» αν οι Βρετανοί βουλευτές πουν όχι στη συμφωνία.



Εξάλλου, σε περίπτωση απόρριψης της συμφωνίας από τους βουλευτές στην αυριανή συνεδρίαση, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποβάλει δεύτερη πρόταση για την υιοθέτηση του no deal στο Brexit.



Εργατικοί βουλευτές αμέσως υπέβαλαν τροπολογία επί της πρότασης αυτής, ζητώντας δεύτερο δημοψήφισμα επί της μελλοντικής σχέσης με την ΕΕ σε περίπτωση απόρριψης της συμφωνίας.