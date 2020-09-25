Ο Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε την Παρασκευή ότι οφείλει τη ζωή του στους πιλότους που έκαναν προσγείωση έκτακτης ανάγκης για να τον διακομίσουν από τη Σιβηρία στη Γερμανία αφότου έχασε τις αισθήσεις του, και δε δίστασε να κάνει μαύρο χιούμορ με όσα έγιναν!
Σε ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία είναι φωτογραφημένος με τη σύζυγό του, ο Nαβάλνι ευχαρίστησε τους «άγνωστους καλούς φίλους» του για τη διάσωσή του. Η Μόσχα αρνείται ότι δηλητηρίασε τον ρώσο αντιφρονούντα και λέει ότι δεν έχει δει στοιχεία για τη δηλητηρίαση.
«Απ' όσο καταλαβαίνω ... το σχέδιο των δολοφόνων ήταν απλό: θα νιώσω άσχημα 20 λεπτά μετά την απογείωση, μετά από άλλα 15 λεπτά θα λιποθυμήσω. Η ιατρική βοήθεια θα ήταν εγγυημένα μη διαθέσιμη και σε μια άλλη ώρα θα συνεχίσω το ταξίδι μου σε μια μαύρη πλαστική σακούλα στην τελευταία σειρά καθισμάτων, τρομάζοντας τους επιβάτες που πηγαίνουν στην τουαλέτα» σχολίασε, με χαρακτηριστικό μαύρο χιούμορ. Ο Ναβάλνι κατέρρευσε λίγο μετά την απογείωση της πτήσης του από την πόλη της Σιβηρίας, Τομσκ στις 20 Αυγούστου.
Αν και δεν του επιτράπηκε να σχηματίσει πολιτικό κόμμα, ο Ναβάλνι υπήρξε την τελευταία δεκαετία αγκάθι στο πλευρό του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χρησιμοποιώντας το YouTube και το Instagram για τη δημοσίευση εκκρεμών ερευνών για διαφθορά του κρατικού μηχανισμού.
Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
Πηγή: skai.gr