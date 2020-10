Θετικός στον κορωνοϊό είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς όπως ανακοίνωσε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις έμαθα ότι το κανονικό προγραμματισμένο μου τεστ COVID19 πριν το Κολέγιο επέστρεψε θετικό. Τώρα αυτοπεριορίζομαι όπως απαιτείται. Μείνετε ασφαλείς» ήταν το μήνυμα του κ. Σχοινά στο Twitter.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ο κ. Κικίλιας ευχήθηκε στον κ. Σχοινά περαστικά και να επανέλθει γρήγορα και υγιής στα καθήκοντά του.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.