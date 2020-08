Πρωτοβουλίες για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επικοινώνησε με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Διεμήνυσε δε, ότι οι αμερικανογαλλικές απόψεις στην περιοχή ταυτίζονται και θα επιβληθούν.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το επιβάλουμε».

Με νέες προκλητικές δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ επιτέθηκε νωρίτερα εναντίον της Γαλλίας και της ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα στη Βιέννη η συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο, η οποία διήρκεσε σχεδόν μια ώρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τον υπουργό Εξωτερικών να θέτει θέμα τουρκικής παραβατικότητας, καθώς και η ισχυρή εταιρική σχέση των δύο κρατών.

Την απόλυτη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» όσον αφορά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας.

Je me suis entretenu avec le président américain Donald Trump de la situation en Méditerranée orientale, en Libye et au Liban. Nos vues sont convergentes. Notre intérêt à la paix et à la sécurité y est commun. Nous le ferons respecter.