Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις επιθέσεις με τη χρήση όπλων σε ισάριθμα ινστιτούτα μασάζ και σπα στην Ατλάντα και προάστιό της, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές ούτε εάν ούτε πώς μπορεί να συνδέονται τα αιματηρά περιστατικά.

Στο πρώτο επεισόδιο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο χθες Τρίτη νωρίς το απόγευμα σε ινστιτούτο μασάζ 50 χλμ. από την Ατλάντα, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικές ΗΠΑ), ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Τσέροκι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Κατόπιν, άλλα δύο περιστατικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοίχισαν τη ζωή ακόμη τεσσάρων ανθρώπων σε δύο ινστιτούτα μασάζ, το ένα δίπλα στο άλλο, στην Ατλάντα, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης, σύμφωνα με το CNN. Και τα τέσσερα θύματα των δύο τελευταίων επιθέσεων είναι γυναίκες ασιατικής καταγωγής.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Φωτογραφίες ενός φερόμενου ως υπόπτου για τους φόνους, που επέβαινε σε μαύρο αυτοκίνητο, αναρτήθηκαν από την αστυνομία της κομητείας Τσέροκι στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Φωτογραφία από το γραφείο του Σερίφη που δείχνει ύποπτο άτομο που έκανε λόγο τις προηγούμενες μέρες για διάπραξη μακελειού

Here are photos of suspected shooter leaving massage parlor on Hwy 92 near Bells Ferry in Cherokee Co. Five shot, three of them have died as of 7pm ET. Call Cherokee Co. Sheriff’s Office 678-493-4200 if you can help detectives. @11AliveNews pic.twitter.com/E5OFLwVX1O