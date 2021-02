Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στην Τουλόν, μετά τον εντοπισμό ενός κομμένου κεφαλιού μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο, στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία αναζητά έναν δεύτερο άνδρα, έναν άστεγο ο οποίος διέμενε προσωρινά στο σπίτι του βασικού υπόπτου. Στο διαμέρισμα αυτό βρέθηκε ένα αποκεφαλισμένο πτώμα.

🇫🇷 Big police intervention in the city center of #Toulon . A box containing at least one human head was thrown out of a window.



Everything is normal