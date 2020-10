Την ανακάλυψη θεραπείας υψηλής αποτελεσματικότητας που μπορεί να εξαλείψει τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολας Μαδούρο, σύμφωνα με το λατινοαμερικανικό δίκτυο Telesur. Το εν λόγω φάρμακο θα παρουσιαστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προκειμένου να πιστοποιηθεί.

Η θεραπεία βασίζεται σε μόριο που ονομάζεται TR-10 και κατασκευάστηκε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών της Βενεζουέλας (IVIC) μετά από έξι μήνες ερευνών.

«Αυτό το μόριο έχει ελεγχθεί για τον COVID-19,όλη η έρευνα έχει γίνει. Αυτή η μελέτη διήρκησε 6 μήνες και το αποτέλεσμά της ήταν 100% εξάλειψη του ιού», δήλωσε ο Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της χώρας συνεχάρη το IVIC για αυτή την «σπουδαία συνεισφορά στην ανθρωπότητα» και διαβεβαίωσε ότι η Βενεζουέλα θα διαθέσει την θεραπεία αυτή σε όλο τον κόσμο. Σημείωσε επίσης ότι η μαζική παραγωγή του φαρμάκου θα γίνει μέσω «διεθνών συνεργασιών».

A molecule with antiviral activity against SARS-CoV-2 discovered by IVIC scientists allows us to take the first steps towards the development of an effective and safe drug in the treatment of patients with COVID-19. Victory for Venezuela, in the middle of the imperial blockade! https://t.co/2WHBbLpQIL