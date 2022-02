Το διαβόητο Love Ranch, ένας οίκος ανοχής στη Νεβάδα όπου ο πρώην σταρ του NBA καιπρώην σύζυγος της Khloe Kardashian, Lamar Odom, έκανε υπερβολική δόση το 2015, πωλείται για 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Βρίσκεται μόλις 80 μίλια έξω από το Λας Βέγκας, μια μονοκατοικία των 15 δωματίων που δεν μοιάζει σε τίποτα με τις σκανδαλώδεις ιστορίες που υπάρχουν γι αυτό- Ίσως το μόνο πράγμα που «μαρτυρά» τα αληθινά μυστικά του οίκου ανοχής είναι το ημίγυμνο άγαλμα μιας γυναίκας που φοράει κόκκινα εσώρουχα που βρίσκεται μπροστά από το κόκκινο κτίριο του ακινήτου.

Πριν γίνει διάσημος οίκος ανοχής γνωστός για τα «Viagra Parties» του, το Love Ranch ήταν γνωστό με μερικά διαφορετικά ονόματα - όπως το Nevada Sun Rancho και το Las Vegas Sun Club - πριν γίνει ράντσο γυμνιστών για 18 χρόνια από το 1989 έως το 2007.

Ο ιδιοκτήτης του, ο Ντένις Χοφ, αγόρασε τον οίκο ανοχής το 2010 και τον διηύθυνε μέχρι τον θάνατό του το 2018, όπου βρέθηκε από τον πορνοστάρ Ρον Τζέρεμι στο ίδιο κρεβάτι στο οποίο ο Όντομ παραλίγο να πεθάνει.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χοφ, ο αδειοδοτημένος οίκος ανοχής πρόσφερε μια σειρά από υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, όπως 4-Play for Two, Oil Wrestling, Viagra and Vibrators και το Girlfriend Experience.

Το ράντσο, που βρίσκεται στην πόλη της ερήμου Crystal, διαθέτει ροζ δωμάτια, αραιά διακοσμημένα με αφίσες και μικρά έπιπλα, καθώς και το VIP δωμάτιο όπου ο Lamar Odom έκανε υπερβολική δόση το 2015 και βρέθηκε (αναίσθητος) από δύο ιερόδουλες.

Για 1,2 εκατομμύρια δολάρια, ο νέος ιδιοκτήτης θα πάρει και τα 75 στρέμματα και «το Ράντσο με 15 σουίτες, δύο νέες κουζίνες, ένα νέο μπαρ, έναν εκσκαφέα, πίστα, διαφημιστικό φορτηγό και λιμουζίνα». Η πώληση περιλαμβάνει ένα άλλο «προσφάτως ανακαινισμένο μπαρ, δύο κατασκευασμένα σπίτια και άλλα 21 ανεπτυγμένα οικόπεδα έτοιμα να χτιστούν στο Crystal & Pahrump».

Ο Odom στον οίκο ανοχής, φέρεται να έπινε κονιάκ και να έπαιρνε φυτικό Viagra, και πιθανώς άλλα φάρμακα - αν και ο σταρ το αρνείται. Ο Lamar βρέθηκε αναίσθητος με αφρό να τρέχει από το στόμα του από δύο ιερόδουλες- που τον επισκέπτονταν έξι φορές την ημέρα για «ιδιαίτερες συνεδρίες πάρτι» - όπου τον βρήκαν αναίσθητο νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με πηγές του Love Ranch, οι δύο εργάτριες του σεξ είπαν στους αστυνομικούς ότι είδαν τον Lamar να μπαίνει μόνος του στην τουαλέτα το προηγούμενο βράδυ και άκουσαν έναν ήχο ρουθουνίσματος.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο Odom δεν είχε κοκαΐνη και η κοκαΐνη που ανακαλύφθηκε στο σύστημά του είχε ήδη μεταβολιστεί -καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό του χρόνου που την είχε χρησιμοποιήσει- όταν νοσηλεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Λας Βέγκας και υπέστη 12 εγκεφαλικά και έξι καρδιακές προσβολές. Αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Ο Odom, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Kardashian από το 2009 έως το 2016, φέρεται να ξόδεψε 75.000 δολάρια σε δύο γυναίκες που τον συνόδευαν σε μια VIP σουίτα στο Love Ranch.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Odom κατηγόρησε τον Hof ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει και αρνήθηκε οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών.

«Νομίζω ότι ο Hof…δεν ξέρω τι είχε εναντίον μου, αλλά δεν έκανα ναρκωτικά εκείνο το βράδυ, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου», είπε ο Odom στο The View το 2019. «Οπότε δεν ξέρω αν προσπάθησε να με δηλητηριάσει, ή...δεν ξέρω τι είχε εναντίον μου. Προσπάθησε να με σκοτώσει ».

Ο Hof αργότερα είπε ότι ο αθλητής απλώς προσπαθούσε «να ξεφύγει από όλη την πίεση και να διασκεδάσει».

Τρία χρόνια αργότερα, ο Ηοf πέθανε στον ύπνο του στο ράντσο σε ηλικία 72 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε σε ένα από τα δωμάτια του οίκου ανοχής με ένα από τα κορίτσια το βράδυ πριν από το θάνατό του. Βρέθηκε επίσης γυμνός και με ένα σεξουαλικό παιχνίδι, ένα μαγικό ραβδί στα σεντόνια.

Ο φίλος του, ο πορνοσταρ Τζέρεμι, τον βρήκε ξαπλωμένο στο ίδιο κρεβάτι όπου ο Odom, βρέθηκε με υπερβολική δόση, λίγες ώρες μετά τους εορτασμούς των γενεθλίων του.

Πηγή: Dailymail

