H βασίλισσα Ελισάβετ Β’ βρίσκεται στον βρετανικό θρόνο από το1952 και κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης θητείας.

Από όταν έλαβε το στέμμα, είδε δεκάδες Βρετανούς να αναλαμβάνουν πρωθυπουργικά καθήκοντα, σχεδόν 20 θερινούς ολυμπιακούς αγώνες και διαχειρίστηκε μεγάλες, ιστορικές κρίσεις.

Σήμερα, η Ελισάβετ Β’ είναι 94 ετών και το Παλάτι έχει σχεδιάσει ήδη την επιχείρηση που θα λάβει χώρα όταν αποβιώσει.

Η ονομασία του σχεδίου που θα υλοποιηθεί, μέσα στους επόμενους μήνες, από τον θάνατό της, είναι «London Bridge» και θα ξεκινήσει με μήνυμα που θα αποστείλει ο ιδιαίτερος γραμματέας της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αναλυτικά τις πληροφορίες για το πώς θα ενημερωθεί ο πλανήτης, ακόμη και το πώς θα προβληθεί η είδηση από τα βρετανικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μία ημέρα μετά τον θάνατό της, ο γιος της Κάρολος, που θα την διαδεχθεί, θα εκφωνήσει τον πρώτο επίσημο λόγο του ως βασιλιάς της Βρετανίας.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται εκτενώς το σχέδιο «London Bridge»

