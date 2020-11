Το πολυαναμενόμενο PS5, η κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών νέας γενιάς της Sony, κυκλοφόρησε σήμερα Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες, για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία της νέας κονσόλας στη βρετανική αγορά, η εταιρεία προχώρησε σε ένα διαφημιστικό κόλπο που δεν χαροποίησε όλους τους Βρετανούς...



Σε συνεργασία με την εταιρεία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του Λονδίνου Transport for London, το PlayStation… κατέλαβε το μετρό.



From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020



Συγκεκριμένα, αντικατέστησε μερικά «roundels» (το εμβληματικό κυκλικό σήμα του βρετανικού μετρό), κυρίως στον σταθμό μετρό Oxford Circus, αλλά και σε άλλους σταθμούς, με τα σχήματα που μπορείτε να δείτε σε ένα χειριστήριο PS5.



Κι ενώ δεν ήταν λίγοι οι Βρετανοί που χαιρέτισαν την ιδέα ως πρωτότυπη, άλλοι συμπατριώτες τους έκαναν λόγο στα social media για εμπορευματοποίηση των δημόσιων μεταφορών και του δημόσιου χώρου, επικρίνοντας τη συμπράξη αυτή της Transport of London.



Πάντως, οι υπεύθυνοι της καμπάνιας της Sony δεν θα χάσουν τον ύπνο τους από τις επικρίσεις. Το PS5 ξεπούλησε μέσα σε μερικά λεπτά στη Βρετανία…

We’ve teamed up with @playstationuk to celebrate the launch of the new #PS5🎉



If you’re passing Oxford Circus station, keep a look out for our special roundels in iconic PlayStation shapes! 🎮 pic.twitter.com/gsfUV0wJJ7 — Transport for London 🚶🚴 (@TfL) November 18, 2020

I got off at Oxford Circus Station and I saw this .. ☺️ I love PlayStation marketing 😎 pic.twitter.com/FHHw60pM8Q — GabzLondon (@superfloater3) November 18, 2020

Love the @PlayStation takeover of the Oxford Circus Tube signs in London. Beautiful, iconic, confident and subtle. #advertising #design pic.twitter.com/dh6GnoyviW — Fer Machado (@fer_machado123) November 18, 2020

Dear me this is depressing - PlayStation have changed the signs of the tube at Oxford Circus to mark the launch of something or or the. This awful corporatisation of public space and signage is a slippery slope. https://t.co/tzh98OLKGA — Luke Turner (@LukeTurnerEsq) November 18, 2020

Πηγή: skai.gr