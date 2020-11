Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Έντμοντον στο Βόρειο Λονδίνο, γύρω στις 7 το απόγευμα.

Βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άντρα να παίρνει από το πίσω κάθισμα ένα δοχείο με βενζίνη ή πετρέλαιο και να το ρίχνει στο δρόμο, έξω από το αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια να βάζει φωτιά. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

HAPPENING NOW - Man puts fire on the street at #Edmonton Green in #London. There are also reports of a car crashes into a police station.pic.twitter.com/myGdirA9Z2