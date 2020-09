O Tζέφρι Έπσταιν ακόμα και μετά τον θάνατό του συνεχίζει να απασχολεί το MME με τις ειδεχθείς του πράξεις. Πριν από μερικούς μήνες η συνεργάτης του Γκισλέιν Μαξγουελ, συνελήφθη και όλοι ελπίζουν ότι θα δώσει φως στα γεγονότα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o Έπστειν χρησιμοποιούσε πολλά μέρη για να αποπλανεί τα θύματά του, όπως το νησί των οργίων και το γνωστό «Lolita Express» το Boeing της σεξουαλικής φρίκης όπου ο ίδιος μετέφερε ανήλικα κορίτσια και πρόσφερε ικανοποίηση σε φίλους.

Μέσα από το άρθρο βλέπουμε για πρώτη φορά το εσωτερικό του αεροπλάνου ενώ το κείμενο αναφέρει και τι ακριβώς βρέθηκε μέσα όπως μωρομάντιλα, τοίχοι με καθρέφτες, baby lotion ροζ χρώματος και αντικείμενα που προδίδουν τις αρρωστημένες ορέξεις του.

To συγκεκριμένο αεροσκάφος μετέφερε πολλά μεγάλα ονόματα όπως τον πρίγκιπα Άντριου και τον Μπιλ Κλίντον. Ταυτόχρονα μετέφερε και πολλά ανήλικα κορίτσια σε επαύλεις του χρηματιστή στην Νέα Υόρκη, Νιου Μέξικο, Παρίσι, Παρθένες Νήσους και Παλμ Μπιτς.

