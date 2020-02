Την κατάρριψη και δεύτερου τουρκικού drone ανακοίνωσαν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ στη Λιβύη.

Οι δυνάμεις του στρατάρχη, που συνεχίζουν το σφυροκόπημα της λιβυκής πρωτεύουσας, παρουσίασαν φωτογραφία του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο αναφέρουν ότι κατέρριψαν πάνω από την Ταχούρα, προάστιο της Τρίπολης.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ είχαν ανακοινώσει καταρρίψει και άλλο τουρκικό drone, πάνω από την περιοχή της αεροπορικής βάσης Ματίγκα, στην Τρίπολη.



A 3ed Turkish UAV is being jammed now . Over Tajora #Tripoli pic.twitter.com/9L7rXx5DqX