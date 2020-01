Την κατάρριψη ενός τουρκικού drone στον εναέριο χώρο της Λιβύης ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA), επικεφαλής του οποίου είναι ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι δυνάμεις του Χάφταρ, το μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Mitiga, κοντά στην Τρίπολη και αντιμετωπίστηκε από τα πυρά της εναέριας άμυνας του LNA.

«Το σύστημα εναέριας άμυνας της Γενικής Διοίκησης των Αραβικών Δυνάμεων της Λιβύης, κατέρριψαν ένα τουρκικό αεροσκάφος μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Mitiga», ανέφερε ο εκπρόσωπος του LNA Ahmed Mismari.

#BREAKING: An hour ago, #Libya National Army used its Pantsir-S1 surface-to-air missile system to shoot-down a #Turkish Bayraktar-TB2 armed drone of #GNA's Islamist militias which had been flown from #Mitiga Airport to attack positions of #LNA forces in #Tripoli. First video 👇 pic.twitter.com/cZhqZwAITF