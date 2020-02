Στόχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έγινε στο λιμάνι της Τρίπολης τουρκικό φορτηγό πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και μετέφερε πολεμοφόδια, σύμφωνα με πηγές του δικτύου Al Arabiya.

Video shows alleged Turkish ship burning after being targeted by the LNA earlier today. #Libya pic.twitter.com/8o7O3SekWA

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Ανταποκριτής του Reuters στην Τρίπολη, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ανέφερε πως διέκρινε πυκνούς καπνούς από το λιμάνι, ενώ λιμενική πηγή δήλωσε πως επλήγη μια αποθήκη, αλλά κανένα πλοίο.

Αργότερα το πρακτορείο Ρόιτερ μετέδωσε πως δύο λιμενικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα πλοία, περιλαμβανομένων και δεξαμενόπλοιων, που βρίσκονταν στο λιμάνι της Τρίπολης, εκκενώθηκαν έπειτα από μια επίθεση.

Παράλληλα οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης, που προσπαθούν να καταλάβουν την πρωτεύουσα από τον Απρίλιο, ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε τουρκικό πλοίο το οποίο ξεφόρτωνε όπλα, σύμφωνα με αξιωματούχο των δυνάμεων αυτών.

Breaking: reports from #Libya that a Turkish ship docked at Tripoli port has been targeted pic.twitter.com/MsEZmZ8mmc