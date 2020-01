Έκτακτη συνεδρίαση των αρχηγών των φυλών λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ώρες στη Λιβύη.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο LMNA η συνεδρίαση γίνεται προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατάσταση έπειτα την εμφάνιση δύο τουρκικών φρεγατών ανοιχτά την πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου είναι η έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του πρωθυπουργού, Φαγιέζ αλ Σαράζ αλλά και ειδικότερα των πληροφοριών για απόβαση τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως την Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του πρωθυπουργού, Φαγιέζ αλ Σαράζ, στηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και το Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Emergency meeting of libyan tribe leader in Bin walid following the news of Turkish forces landing in Tripoli port.#Libya #LNA #GNA pic.twitter.com/lT6LgghR8Q