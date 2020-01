Αυξάνει την πίεση το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας στην Λιβύη.

Δύο τουρκικές φρεγάτες έκαναν την εμφάνιση τους ανοιχτά την πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου είναι η έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του πρωθυπουργού, Φαγιέζ αλ Σαράζ, τον οποίο στηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και το Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL