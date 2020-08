Εικόνες καταστροφής και φόβοι για μεγάλο αριθμό θυμάτων στον Λίβανο μετά τις ισχυρές εκρήξεις στο λιμάνι της Βυρηττού.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου, οι νεκροί ανέρχονται, αυτή την ώρα σε τουλάχιστον δέκα.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

