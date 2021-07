Ένα λιοντάρι έσπειρε τον πανικό σε μια συνοικία του Ναϊρόμπι, σε ώρα αιχμής σήμερα το πρωί, αφότου απέδρασε από το εθνικό πάρκο της πρωτεύουσας της Κένυας.

Το λιοντάρι εθεάθη από πανικόβλητους κατοίκους στο Ονγκάτα Ρονγκάι, ένα προάστιο στο νότια του Ναϊρόμπι, που συνορεύει με το πάρκο.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (Kenyan Wildlife Service -KWS) επενέβη στο σημείο, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων για να παρατηρήσει το ζώο.

A Lion which had escaped from Nairobi National Park was found in Rongai where it was sedated by KWS officers and taken back to the park. pic.twitter.com/8xhAfei7QT