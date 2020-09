Η διαφιλονικούμενη, μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, λίμνη Γκάζιβοντε αλλάζει όνομα και στο εξής θα ονομάζεται «λίμνη Τραμπ». Αυτό επιθυμούν οι Σέρβοι του βορείου Κοσόβου που ελέγχουν διοικητικά τη λίμνη και έσπευσαν να εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή αναρτώντας ένα πανό στο φράγμα όπου, στην αγγλική γλώσσα, αναγράφεται: «Lake Trump».

Η σερβική κοινότητα στο Κόσοβο, όπως ανακοινώθηκε από τους τοπικούς φορείς, με αυτόν τον τρόπο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Αμερικανό πρόεδρο για την συμβολή του στην επίτευξη συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας Σερβίας-Κοσόβου που υπεγράφη στις 4 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Η εκδήλωση της ευγνωμοσύνης των Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν περιορίστηκε μόνο στην μετονομασία της λίμνης. Σε μία γέφυρα, η οποία βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Βελιγράδι με την Πρίστινα, επίσης δόθηκε το όνομα του Αμερικανού προέδρου. «Πρόεδρε Τραμπ οι Σέρβοι του Κοσόβου σας ευχαριστούν που φέρατε την ειρήνη» αναγράφεται στο πανό που αναρτήθηκε στην γέφυρα.

Η μετονομασία της λίμνης Γκάζιβοντε σε «λίμνη Τραμπ» βρίσκει σύμφωνη και την πολιτική ηγεσία του Κοσόβου. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Αβντουλάχ Χότι με ανάρτησή του στο facebook χαιρετίζει την κίνηση αυτή επισημαίνοντας την σημασία που έχει η εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων με την Σερβία.

«Χαιρετίζω την μετονομασία της λίμνης Ουιμάνι (σ.σ. η αλβανική ονομασία για την λίμνη) σε «λίμνη Τραμπ» ως απότιση τιμής για τον εξαιρετικό ρόλο που διαδραμάτισε στην εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων Κοσόβου-Σερβίας που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας η οποία θα οδηγήσει τελικά στην αμοιβαία αναγνώριση», γράφει στην ανάρτηση του ο Αβντουλάχ Χότι. Αποκαλύπτει επίσης ότι η ιδέα δεν προέρχεται από τους Σέρβους, αλλά «νονός» είναι ο αμερικανός διαμεσολαβητής πρέσβης Ρίσταρντ Γκρένελ, ο οποίος πρότεινε την μετονομασία της λίμνης Γκάζιβοντε σε λίμνη Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ με ανάρτηση που έκανε στο twitter επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος είναι ο ανάδοχος, εξηγεί ωστόσο ότι την ιδέα την εξέθεσε αστειευόμενος όταν οι δύο πλευρές στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο διαφωνούσαν ακόμη και για την ονομασία της λίμνης.

Ο πρέσβης έδειξε πάντως να είναι ικανοποιημένος από την μετονομασία, αφού σε άλλη ανάρτηση του παραθέτει φωτογραφίες από την λίμνη με το πανό της νέας ονομασίας.

What to call the lake that is in Kosovo and Serbia has been a serious sticking point despite the U.S. forged compromise to launch a feasibility study to create jobs and more energy for the region....so both sides have agreed to a new name: Lake Trump. https://t.co/AgeDNZ4aBd