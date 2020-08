Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε μια «σημαντική ανακάλυψη» όσον αφορά μια θεραπευτική αγωγή για τον κορωνοϊό σε συνέντευξη Τύπου στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον - 1 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός πρόεδρος θα κάνει την ανακοίνωση μαζί με τον Γραμματέα Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ και τον διευθυντή της Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Στίβεν Χαν.

«Συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump αύριο στις 18:00 σχετικά με μια σημαντική θεραπευτική ανακάλυψη για τον ιό της Κίνας. Ο γραμματέας Azar και ο Δρ Hahn θα παρευρεθούν », δημοσίευσε στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι.

Στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί σχεδόν 5.679.000 κρούσματα της πανδημίας, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους 176.392 άνθρωποι, προκαλώντας σημαντική υποχώρηση των ποσοστών του Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σημαντική ανακάλυψη δεν πρόκειται παρά για ένα προεκλογικό κόλπο του αμερικανού προέδρου.

Σε νέο κρεσέντο συνωμοσιολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ότι το «βαθύ κράτος» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων εργάζεται με σκοπό να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια της Covid-19 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.



Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε ότι το βαθύ κράτος ή «κάποιος» στην FDA δυσκολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον νέο κορωνοϊό.

