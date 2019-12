Έντονη η αντίδραση του Λευκού Οίκου στην ανακοίνωση της Νάνσι Πελόζι για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου Στεφανί Γκρίσαμ έγραψε στο Twitter ότι η Νάνσι Πελόζι και οι Δημοκρατικοί «θα έπρεπε να ντρέπονται».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κανεί τίποτε πέρα από το να κυβερνά τη χώρα μας, με αποτέλεσμα μια οικονομία που ανθεί, περισσότερες δουλειές και δυνατότερο στρατό, για να αναφέρουμε μόνο ορισμένα από τα μεγάλα του επιτεύγματα. Αναμένουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία», έγραψε η Γκρίσαμ.

.@SpeakerPelosi & the Democrats should be ashamed. @realDonaldTrump has done nothing but lead our country - resulting in a booming economy, more jobs & a stronger military, to name just a few of his major accomplishments. 🇺🇸 We look forward to a fair trial in the Senate.