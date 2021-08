O επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, με μήνυμά του στο twitter, ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ η Γερμανία και η Πολωνία προσέφεραν 360 πυροσβέστες για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. «Η συνολική βοήθεια της ΕΕ προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 700 διασώστες και 100 οχήματα», τονίζει ο Γιάνες Λέναρτσιτς, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη στείλει βοήθεια στην Ελλάδα, άλλες επτά χώρες της ΕΕ: η Κύπρος, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Τσεχία, η Κροατία και η Ισπανία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ για να βοηθήσει την Ελλάδα από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24/7 βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρχές πολιτικής προστασίας των χωρών που πλήττονται από πυρκαγιές για να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να διοχετεύουν τη βοήθεια της ΕΕ.

In addition to 🇨🇾, 🇸🇪, 🇫🇷, 🇷🇴, 🇨🇿, 🇭🇷, 🇪🇸, last night 🇩🇪 and 🇵🇱 offered 360 fire fighters to help fight forest fires in #Greece.



This brings total 🇪🇺 assistance in 🇬🇷 to 9 planes, 700+ rescuers and 100+ vehicles.



Danke! Dziękuję! 🙏 #EUsolidarity #EUCivPro