Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε μικροατύχημα ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον καθώς έβγαινε νωρίς το απόγευμα από την πύλη του συγκροτήματος του κοινοβουλίου.

Διαδηλωτής που βρισκόταν στην πλατεία απέναντι από το κοινοβούλιο έτρεξε στο δρόμο όταν είδε την ασημένια Jaguar με την οποία μετακινείται ο κ. Τζόνσον, με αποτέλεμα ο οδηγός να πατήσει απότομα φρένο.

Ο οδηγός του συνοδευτικού οχήματος ασφαλείας που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεμα να χτυπήσει το αυτοκίνητο του πρωθυπουργού, προκαλώντας ένα μικρό βαθούλωμα.

Τα οχήματα συνέχισαν την πορεία τους έως το πρωθυπουργικό γραφείο.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5