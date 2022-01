Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, σε μια καραμπόλα που προκάλεσε ένα οδηγός ο οποίος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με άλλα πέντε οχήματα στο Λας Βέγκας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ένα τέτοιο πολύνεκρο δυστύχημα στο παρελθόν», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Αλεξάντερ Κουέβας.

⚠️🇺🇸#BREAKING: Nine dead, several others injured following multi-car crash in Las Vegas#LasVegas l #NV

According to police, a Dodge Challenger sped through an intersection before colliding with vehicles stopped ahead. Children are amount the dead.

Investigations are ongoing. pic.twitter.com/tlrFSDwS9F