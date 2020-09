Θανατική ποινή για εκείνους που σκοτώνουν αστυνομικούς, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, στη σκιά του σοβαρού τραυματισμού δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου στο Λος Άτζελες το βράδυ του Σαββάτου που έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πραγματοποίησε την Κυριακή την πρώτη ομιλία του σε κλειστό χώρο αψηφώντας τις εκκλήσεις των ειδικών.

«Πιστεύουμε ότι εάν δολοφονήσεις έναν αστυνομικό θα πρέπει να σου επιβάλλεται η θανατική ποινή» ακούγεται να λέει ο Τραμπ μέσα από το κατάμεστο γήπεδο στο οποίο μίλησε στη Νεβάδα.

If you murder a police officer, you should receive the death penalty! pic.twitter.com/07n5Rwrb4b

Πλάνα από τους πυροβολισμούς σε βάρος των δυο αστυνομικών, δείχνουν τον ύποπτο δράστη να πλησιάζει πεζός το σταθμευμένο όχημα και να πυροβολεί από το παράθυρο του συνοδηγού του περιπολικού με ένα περίστροφο και μετά να τρέπεται σε φυγή.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ