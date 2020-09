Τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα μαχητικό της Αρμενίας τύπου SU-25, πάνω από την επικράτεια της Αρμενίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας.

Η Σούζαν Στεπανιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, έγραψε στην σελίδα της στο Facebook ότι το αεροσκάφος ήταν σε στρατιωτική αποστολή όταν κατερρίφθη.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας αναφέρει ότι το τουρκικό μαχητικό, που βρίσκονταν στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν, κάλυπτε τις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, που έπληξαν την αρμενική πόλη Βαρντένις.

«Σήμερα στις 10:30 τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Γκιαντζά για να παράσχουν κάλυψη στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Αζεϊρμπαϊτζάν στην πόλη Βαρντένις, στα χωριά Μετς Μάτσικ και Σότκ. Τουρκικό μαχητικό τύπου F-16 κατέριψε μαχητικό Su-25 το οποίο εκτελούσε στρατιωτική αποστολή. Ο πιλότος δυστυχώς σκοτώθηκε ηρωικά. Το τουρκικό μαχητικό βρισκόταν σε βάθος 60 χιλιομέτρων (στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν) σε ύψος 8.200 μέτρων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

