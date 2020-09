Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέρριψε αεροσκάφος της Αρμενίας μέσα στον εναέριο χώρο της τελευταίας, αναφέρει δημοσίευμα του Armenian Press συμπληρώνοντας ότι ο πιλότος είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τουρκικά F-16 έχουν αναπτυχθεί εναντίον της Αρμενίας και κατέρριψαν ένα αρμενικό στρατιωτικό αεροσκάφος εν μέσω της αζερικής επίθεσης στο Artsakh, δήλωσε ο Αρμενικός στρατός.

Όπως ανέφερε, «η πολεμική αεροπορία μας παρείχε αεροπορική υποστήριξη στις μονάδες Άμυνας των Αρμενικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα αεριωθούμενο αεροσκάφος SU-25 της Αρμενικής Πολεμικής Αεροπορίας στον αρμενικό εναέριο χώρο », δήλωσε ο Shushan Stepanyan προσθέτοντας ότι ο πιλότος είναι νεκρός.

#Armenian Su-25 was shot down by a #Turkish F-16 that took off from the Ganja airbase in Azerbaijan. @ArmeniaMODTeam