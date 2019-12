Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ενέκρινε σήμερα ένα νομοσχέδιο που προνοεί την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας για τη στρατιωτική της επίθεση στη βόρεια Συρία και την αγορά της του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, σε μια ακόμη κίνηση της Γερουσίας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να πιέσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή ενάντια στην Άγκυρα.

Η Επιτροπή αυτή της Γερουσίας ενέκρινε (με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά) το νομοσχέδιο του 2019 περί «προώθησης της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας και αποτροπής της επανεμφάνισης του Ισλαμικού Κράτους» να κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του Σώματος.

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις.

«Οι ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η στάση της στη Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά των S-400 είναι μη βιώσιμη», ανέφερε σε tweet του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

Ωστόσο αρκετοί ήταν οι γερουσιαστές που διαφώνησαν έντονα και τάχθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο αυτό.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ τόνισε πως η κυβέρνηση Τραμπ αντιτάσσεται στον νόμο επειδή αποδυναμώνει την εξουσία του προέδρου και ενδέχεται να καταστήσει δυσκολότερες τις διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ζητήματα όπως η αγορά των πυραυλικών συστημάτων και ο πόλεμος στη Συρία.

Πολλοί βουλευτές και των δύο κομμάτων είναι εξοργισμένοι για την αγορά της Τουρκίας των ρωσικών S-400, τα οποία θεωρούν απειλή για τα συστήματα του ΝΑΤΟ. Είναι επίσης οργισμένοι για τη στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία.

«Αυτό δεν είναι κάποιος μικροκαβγάς με αυτή τη χώρα. Αυτό είναι μια στροφή αυτής της χώρας, της Τουρκίας, προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Ρις.

«Μας κοροϊδεύουν, και κοροϊδεύουν και τους νατοϊκούς συμμάχους τους», τόνισε.

