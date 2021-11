Περίοδο 9 μηνών για τη λήξη ισχύος του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού από την έκδοσή του προτείνει η Κομισιόν όπως ανακοίνωσε επισήμως η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.



«Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ECDC και για να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού τους και στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ενισχυτικά φάρμακα, προτείνουμε μια περίοδο ισχύος 9 μηνών για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά της ΕΕ για την COVID», επισήμανε η κ. Κυριακίδου.

«Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το πόσο κουρασμένοι είμαστε από τους περιορισμούς, πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε σθεναρά όλους να συνεχίσουν να σέβονται τα μέτρα δημόσιας υγείας. Οι μάσκες μας πρέπει να μείνουν για την ώρα», προσέθεσε.

Υπογράμμισε τη συμβολή του ψηφιακού πιστοποιητικού και της συντονισμένης προσέγγισης στην ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία τονίζοντας την ανάγκη ενδυνάμωσης του ανοσοποιητικού με ενισχυτική δόση εμβολίου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι, αν και έχει εμβολιαστεί «πάνω από το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν προστατεύονται. Για να ταξιδέψουν όλοι και να ζήσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα, πρέπει να επιτύχουμε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού - επειγόντως».

Στους επτά μήνες για τη λήξη ισχύος του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού από την έκδοσή του εμμένει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο κ. Oικονόμου ξεκαθάρισε ότι το όριο που επιθυμεί η Ελλάδα είναι αυτό που εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 16ης Δεκεμβρίου.

