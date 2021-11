Συνάντηση με τον ανώτερο αντιπρόεδρο της ExxonMobil John Ardill είχε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου συναντήθηκε νωρίτερα με τον John Ardill, ανώτερο αντιπρόεδρο της ExxonMobil, συζητώντας τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ οι εργασίες στο οικοπέδο 10 νοτιοδυτικά της Κύπρου, όπου βρίσκεται το κοίτασμα Γλαύκος, αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Νοεμβρίου.



Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ExxonMobil σε επικοινωνία που είχε ο ΣΚΑΪ μαζί του επιβεβαιώνει ότι προχωρά κανονικά τις πρόδρομες εργασίες και όλα θα πάνε βάσει χρονοδιαγράμματος



Η ExxonMobil προγραμματίζει να αρχίσει την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, εντός του 2021. Eφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των πετρελαϊκών εταιρειών το κοίτασμα Γλαύκος περιέχει από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και μπορεί να φέρει σημαντικές οικονομικές αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης.

