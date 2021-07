Στην Κύπρο βρίσκεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, προκειμένου να επιδώσει στον Κύπριο Πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτήν την ώρα, η Πρόεδρος της Κομισιόν επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές, που υπέστησαν καταστροφές από τις πυρκαγιές του περασμένου Σαββατοκύριακου, που ήταν και ο πρώτος σταθμός της διήμερης επίσημης επίσκεψής της.

Ευχαριστίες στην Πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν για την συνάντησή μας στην Ορά με τους πυροσβέστες και μέλη της Ειδικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών, οι οποίοι έκαναν ό,τι καλύτερο ενάντια στις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές. Η Πρόεδρος είδε από κοντά τις καταστροφικές συνέπειες από τις πλέον καταστροφικές φλόγες εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο, αναφέρει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Thanks to President @vonderleyen for meeting in Ora with firefighters & members of the Disaster Response Special Unit, who gave their best against the recent deadly wildfire. The President saw first-hand the devastating effects of the most destructive blaze in decades in #Cyprus. pic.twitter.com/a1FB3RNqPn