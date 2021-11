Τις θέσεις της κυπριακής δημοκρατίας έναντι της Τουρκίας στηρίζει σθεναρά το Πεκίνο, όπως προέκυψε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης με τον ομόλογό του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο Πρόεδρος της Κίνας ιδιαίτερη αναφορά στις θέσεις αρχής της Κίνας όσον αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δίκαιου.

Ο κ. Σι επανέλαβε πως για την Κίνα δεν υπάρχει άλλη επιλογή πάρα η κατά γράμμα εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που προβλέπουν πως η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ την ίδια ώρα καταδίκασε τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, είτε αυτές αναφέρονται στο καθεστώς της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου είτε στην παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ είτε στην περαιτέρω στρατικοποίηση της Κύπρου από την Τουρκία.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, ο Πρόεδρος της Κίνας συμφώνησε πλήρως με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπερτονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων μέσα από τη στρατηγική συμφωνία συνεργασίας που επιτευχθεί και δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα.

Κατά τη διάρκεια της μακράς συνομιλίας τους, η οποία διεξήχθη σε μια θερμή και φιλική ατμόσφαιρα, θέμα συζήτησης αποτέλεσαν επίσης οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, αλλά και η περαιτέρω συνεργασία για προώθηση των εμπορικών και των επενδυτικών σχέσεων, η προώθηση του τουρισμού, της παιδείας και του πολιτισμού και, γενικότερα, θέματα που άπτονται της διεύρυνσης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κίνας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό και τις έκνομες ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Τουρκία, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων κ.ο.κ.



Ο κ. Σι εξέφρασε στις παρεμβάσεις του την ευαρέσκεια του διότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών και εξήρε το επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Σημειώνεται ότι η Κίνα δεν επιθυμεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο και λόγω της Ταϊβάν, που θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κύπρου, επισήμανε τη στήριξη της Λευκωσίας στην πολιτική της "Μίας Κίνας".



A pleasure to have a telephone conversation with the President of the People΄s Republic of China Xi Jinping on the occasion of the 50th anniversary of diplomatic relations between our two countries.



🇨🇾🇨🇳