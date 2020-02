Κύμα συμπαράστασης και αγάπης, από αστέρες του κινηματογράφου και του αθλητισμού, αλλά και από απλούς ανθρώπους, προκάλεσε το βίντεο με τον 9χρονο από την Αυστραλία, ο οποίος πάσχει από νανισμό και εμφανίζεται να ζητάει από την μητέρα του να του φέρει ένα σχοινί για να κρεμαστεί, αφού θέλει να πεθάνει λόγω του μπούλινγκ που δέχεται στο σχολείο.

To βίντεο, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο τράβηξε η μητέρα του μικρού όταν πήγε να τον πάρει από το σχολείο και εκείνος μπήκε στο αυτοκίνητο κλαίγοντας με λυγμούς, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, μηνύματα από διασημότητες και δωρεές για ένα ταξίδι στην Ντίσνεϊλαντ.

Ο Κουάντιν Μπέιλς πάσχει από τον πιο κοινό τύπο νανισμού που ονομάζεται αχονδροπλασία. Στο βίντεο που ανέβασε η μητέρα του στο Facebook εμφανίζεται το παιδί να λέει: «Δώσε μου σχοινί, θέλω να αυτοκτονήσω. Θέλω να μαχαιρώσω την καρδιά μου, θέλω κάποιος να με σκοτώσει».

Η μητέρα κοινοποίησε το βίντεο γράφοντας «Αυτά είναι τα αποτελέσματα του μπούλινγκ. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω». Η μητέρα του εξηγεί ότι το ανέβασε για να ενημερώσει τον κόσμο για τις επιπτώσεις που έχει το μπούλινγκ στο παιδί της. "Έχω έναν γιο, ο οποίος σχεδόν καθημερινά θέλει να αυτοκτονήσει", ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου -μέχρι σήμερα το είδαν 16 εκατομμύρια χρήστες- και εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την συμπαράσταση και την στήριξή τους στο παιδί.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Αυστραλοί αθλητές και διάσημοι καλλιτέχνες έστειλαν μηνύματα υποστήριξης στο 9χρονο αγόρι. Ο αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν και ο παίκτης του NBA Ενές Καντέρ είναι δύο από τους εκατοντάδες χιλιάδες που ανέβασαν μηνύματα συμπαράστασης. "Κουάντιν είσαι πιο δυνατός απ’ ό,τι νομίζεις, φίλε. Και ό,τι και να γίνει εγώ είμαι φίλος σου", λέει ο Τζάκμαν σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Μάλιστα, ο μικρούλης θα μπει το Σάββατο πρώτος στο γήπεδο με την ομάδα ράγκμπι των Indigenous All-Stars για την αναμέτρησή τους με τους Maori All Stars, που θα διεξαχθεί στο Κουίνσλαντ.

Ο αμερικανός κωμικός Μπραντ Γουίλιαμς, που επίσης πάσχει από νανισμό, ξεκίνησε μια σελίδα με τίτλο GoFundMe (Χρηματοδοτήστε με), η οποία μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 δολάρια για να μπορέσει να επισκεφθεί ο μικρός την Ντίσνεϊλαντ. "Δεν είναι μόνο για τον Κουάντιν, είναι για όλους όσοι έχουν υποστεί μπού λινγκ στη ζωή τους και τους έχουν πει ότι δεν είναι αρκετά καλοί", έγραψε ο Γουίλιαμς σε αυτήν την σελίδα.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K