Η νέα κούκλα είναι μέρος της σειράς Barbie Role Model και κρατάει ρακέτα τένις Yonex, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας παιχνιδιών Mattel.

Φορά ένα λευκό φόρεμα τένις Nike με αξεσουάρ ηλιοπροστασίας, ο,τι δηλαδή φορούσε η Osaka στο Australian Open 2020.

"Ελπίζω να υπενθυμίζεται σε κάθε παιδί ότι μπορεί να είναι και να κάνει οτιδήποτε", πρόσθεσε η Osaka στο tweet της.

I first teamed up with @Barbie in 2019 and today we’re introducing the Barbie Role Model Naomi Osaka doll. I hope every child is reminded that they can be and do anything: https://t.co/GrPuW1WkMn



Fun fact : (the doll is wearing my outfit from the 2020 Australian Open lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj