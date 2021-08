Ένας κτηνοτρόφος λόγω lockdown στη Νέα Νότια Ουαλία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία της θείας του και βρήκε έναν πρωότυπο τρόπο να τιμήσει τη μνήμη της φτιάχνοντας μια καρδιά αγάπης από πρόβατα!

Ο Μπεν Τζάκσον από την Guyra δεν μπόρεσε να φτάσει στο Μπρίσμπεϊν για να βρεθεί με τη θεία του κατά τις τελευταίες στιγμές της μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο.

«Εκείνες τις στιγμές θλίψης, αισθάνεσαι πραγματικά αβοήθητος, δεν ξέρετε τι να κάνεις, τι να πεις».

Ο Τζάκσον είπε ότι η ιδέα για την καρδιά του ήρθε όταν ήταν έξω για να ταΐσει τα πρόβατά του. Άπλωσε την τροφή των ζώων σε σχήμα καρδιάς και απελευθέρωσε τα πρόβατα, τα οποία κινήθηκαν στον χώρο.

Στην πραγματικότητα, για να κάνει την καρδιά χρειάστηκαν "τρεις ή τέσσερις" προσπάθειες, εξήγησε, με τις αρχικές απόπειρες να μην είναι οι επιθυμητές.

"Την πρώτη φορά που το δοκίμασα έμοιαζε με το emoji, και ενώ η θεία μου Deb είχε καλή αίσθηση του χιούμορ, αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα", είπε.

