Ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή, Ρόμπερτ Μενέντεζ, απέναντι στην τουρκική NAVTEX για έρευνες στα νότια του Καστελλόριζου και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, για μια περίοδο που φθάνει έως και τις 2 Αυγούστου.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ για «αμφισβητούμενα ύδατα» και επικαλούμενος σχετικό δημοσίευμα του ekathimerini, ο γερουσιαστής ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναγνωρίσει ότι την ευθύνη για την ένταση στην περιοχή την έχει η Τουρκία.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι – η μόνη χώρα που "αμφισβητεί" αυτά τα ύδατα είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση γι’ αυτά» ανέφερε ο Μενέντεζ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4