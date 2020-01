Μια ηχογράφηση φέρεται να καταγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά το 2018 την απόλυση της τότε πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία, κεντρικού προσώπου στη σειρά των γεγονότων που οδήγησε στην παραπομπή σε δίκη για την καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου, μετέδωσε χθες το ειδησεογραφικό δίκτυο ABC.

Στο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται μια φωνή που μοιάζει με εκείνη του Τραμπ, να μιλά σε ένα δείπνο τον Απρίλιο του 2018 με καλεσμένους, ανάμεσά τους τον Λεβ Πάρνας, πρώην συνεργάτη του Ρούντι Τζουλιάνι, προσωπικού δικηγόρου του Αμερικανού προέδρου, τόνισε το ABC, επικαλούμενο πηγές με γνώση της ηχογράφησης.

