Η Άγκυρα στέλνει ξανά το Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχή νότια του Καστελόριζου, έως τις 22 Οκτωβρίου. Η Navtex βγήκε 23:50 και είναι 7,5 μίλια από το Καστελόριζο .

H νέα Navtex για το Oruc Reis:



TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)



TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Πηγή: skai.gr