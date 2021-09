Στις 12 Σεπτεμβρίου στο νησί Krk της Κροατίας βρέθηκε μια 57χρονη γυναίκα καθισμένη σε βράχο δίπλα στη θάλασσα χωρίς να φέρει ταυτότητα πάνω της ή κινητό τηλέφωνο. Η μυστηριώδης γυναίκα καθόταν σε ένα έρημο σημείο του νησιού και όταν την πλησίασαν οι αστυνομικοί τους μίλησε σε άπταιστα αγγλικά.

Το παράξενο της υπόθεσης ήταν ότι δεν είχε καμία μνήμη για το ποια είναι ή το πώς βρέθηκε εκεί. Η γυναίκα φαινόταν μπερδεμένη και αφυδατωμένη και έτσι οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι βρισκόταν μέρες στο νησί.

Την γυναίκα εντόπισε ένας ψαράς και ειδοποίησε τις αρχές.

Ποια είναι;

Η «γυναίκα χωρίς μνήμη» ταυτοποιήθηκε ως Ντανιέλα ή Ντάνα Αντάμκοβα, χτες, από την αστυνομία και τα στοιχεία της επιβεβαιώθηκαν και από φίλους και γνωστούς της, μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η Ντάνα εργαζόταν ως σχεδιάστρια κοσμημάτων και μάλιστα είχε φτιάξει κοσμήματα για πολλούς celebrities, όπως τη Νταϊάνα Ρος, τη Μπριζίτ Μπαρντό και τη Μπάρμπρα Στρέισαντ.

Daniela Adamcova, Mystery Amnesia Woman Found in Krk, Croatia, Identified by Pair in Los Angeles - The Daily Beast https://t.co/KtHLgOHzby pic.twitter.com/76TmRliT2i