Η ομοσπονδία της Δανίας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τηνη κατάσταση της υγείας του Έρισκεν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μετά από σχετική εισήγηση ειδικευμένων γιατρών θα τοποθετηθεί στον Έρικσεν ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής (ICD), ενέργεια που συμβαίνει πάντα σε άτομα που έχουν υποστεί τέτοια περιστατικά.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, Μόρτεν Μπόσεν επικοινώνησε με τους θεράποντες γιατρούς του Έρικσεν και μαζί του και αυτά είναι τα νεώτερα...

«Αφού ο Κρίστιαν υποβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε μια σειρά πολλών καρδιολογικών εξετάσεων αποφασίστηκε ότι θα του τοποθετηθεί ένας εμφυτεύσιμος απινιδωτής (ICD). Πρόκειται για μια συσκευή απαραίτητη μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο λόγω καρδιακών αρρυθμιών.

Ο Κριστιάν αποδέχθηκε τη λύση αυτή και το σχέδιο αυτό έγινε αποδεκτό και από άλλους ειδικευμένους γιατρούς, από όλη την Ευρώπη και όλοι πρότειναν αυτή την

αντιμετώπιση.

Προτρέπουμε τους πάντες να δώσουν τον Κριστιάν και την οικογένειά του την ιδιωτικότητα που απατούν οι στιγμές αυτές.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP