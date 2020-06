Δύο 18χρονες κοπέλες αφρικανικής καταγωγής στο Λονδίνο, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ήθελαν να οργανώσουν διαδήλωση για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι δύο κοπέλες ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που παίρνουν θέση για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, που συγκλόνισε όλο τον κόσμο.

Η Άιμα, η μια εκ των δύο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter της όπου έλεγε: «Λέτε ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα μας σκοτώσει, αλλά η αστυνομική βία θα μας σκοτώσει πρώτη. Ήδη ρισκάρω τη ζωή μου καθημερινά. Ο κορωνοϊός δεν θα με σκοτώσει πριν με σκοτώσει η αστυνομία.»

i’m supa happy today but i still have some stuff to say #LDNBLM pic.twitter.com/PfCfXzt2Jj

Η Άιμα κατέκρινε και την Metropolitan Police για ρατσισμό, καθώς την αντιμετώπισε διαφορετικά και φέρεται απάνθρωπα στους μαύρους.

Η δεύτερη κοπέλα, η Τας απαντώντας σε δημοσίευμα στο Twitter, που κατέκρινε τους διαδηλωτές επειδή δεν κρατούν αποστάσεις, είπε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ρατσισμός ειδικά απέναντι στους ακτιβιστές. Τους κατηγορούν που διαδηλώνουν για την ασφάλειά τους, κάτι που η κυβέρνηση απέτυχε και δεν τους προστάτεψε.

just had a couple things to say on the current situation. i had a longer vid (i’ll post on insta) but i think the message is pretty clear: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Nb1kbrR7Mw