H κρίση του κορωνοϊού φαίνεται να επηρέασε πολύ το ζευγάρι Meghan και Harry οι οποίοι βρίσκονται αυτή την στιγμή στο Λος Άντζελες και φιλοξενούνται στην έπαυλη του Tyler Perry ενώ ψάχνουν να βρουν το δικό τους σπίτι.

Εκτός του ότι η όλη κατάσταση τους έχει κρατήσει πίσω από τα επόμενα βήματά του και τα επαγγελματικά τους σχέδια ο πρίγκιπας Harry φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τον μικρό Archie.

Σε επιστολή την οποία έγραψε για την φιλανθρωπική οργάνωση African Parks η οποία είναι υπό την προστασία του εξέφρασε ανοιχτά τις ανησυχίες τους για την πανδημία του κορωνοϊού και για το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η ζωή του μικρού Archie.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η φροντίδα του πλανήτη μας είναι σημαντική αφού αυτή πρόκειται να κληρονομήσουν τα παιδιά μας.

Prince Harry has written a letter for @AfricanParks’ annual report on the world’s current extinction crisis and the effects of the coronavirus pandemic. “I feel the pressure is even greater to ensure we can give our children the future they deserve,” he says.



