Τρεις Κουβανοί ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 33 μέρες που είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ερημονήσι. Οι ναυαγοί κατάφεραν να επιβιώσουν τρώγοντας καρύδες.

Σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή οι τρεις Κουβανοί βρέθηκαν σε καλή κατάσταση. «Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω πως τα κατάφεραν. Έμεινα έκπληκτος από την καλή κατάσταση στην οποία ήταν όταν βρέθηκαν», ανέφερε στέλεχος του Σώματος στον τηλεοπτικό σταθμό WPLG του Μαϊάμι.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

Κατά τη διάρκεια αεροπορικών ασκήσεων ρουτίνας τη Δευτέρα, εντοπίστηκαν από την ακτοφυλακή, δύο άνδρες και μία γυναίκα να κάνουν σινιάλο με αυτοσχέδιες σημαίες, από ένα έρημο νησί, που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Lower Keys της Φλόριντα και την Κούβα.

Η ακτοφυλακή έριξε στους τρεις ναυαγούς συσκευή επικοινωνίας, φαγητό και νερό και πραγματοποίησε διάσωση την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ναυαγοί, το σκάφος τους ανετράπη και κολύμπησαν έως το νησί.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz