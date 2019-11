Ένα κουτάβι βρέθηκε στα συντρίμμια αμέσως μετά την επιδρομή κατά του Αλ Μπαγκντάντι.

Ο Bobe, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς, εντοπίστηκε από τον φωτορεπόρτερ Fared Alhor.

Ο Alhor αμέσως αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να το αφήσει εκεί. Αφού πήγε να προμηθευτεί ό,τι χρειαζόταν, γύρισε πίσω για να τον πάρει.

Αρχικά, τον πήγε σε ένα φίλο του που είχε ήδη σκύλους.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να πει «αντίο» και αποφάσισε να τον υιοθετήσει. Παρά τις οικονομικές του δυσκολίες, υπόσχεται να τον φροντίζει.

This puppy 🐶 was left orphaned after the raid in Syria that killed the IS leader Abu Bakr al-Baghdadi.



He was found amid the rubble near the remains of his mother.



