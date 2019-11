Σκύλος ή Λύκος; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν Ρώσοι Παλαιοντολόγοι αναφορικά με τον Ντόγκορ, ένα κουτάβι… 18.000 ετών, το κουφάρι του οποίου διατηρήθηκε σχεδόν άψογα στους πάγους της Σιβηρίας.

Το τετράποδο έχει διατηρήσει σχεδόν στο ακέραιο την γούνα, τα δόντια αλλά και τη μύτη του.

Οι ειδικοί εντόπισαν τον Ντόγκορ κοντά στην σιβηρική πόλη Γιακούτσκ.

Τον βάφτισαν Ντόγκορ αφού η λέξη αυτή σημαίνει «φίλος» στην τοπική διάλεκτο.

Σύμφωνα με τα πρώτα τους ευρήματα, η ηλικία του είναι 18.000 ετών και είναι αρσενικό.

Εντούτοις δεν έχουν καταφέρει να αποσαφηνίσουν ακόμη αν πρόκειται για ένα μωρό- λύκο ή ενδεχομένως για τον «αρχαιότερο σκύλο» ή κάποιο υβρίδιο σκύλου και λύκου.

Ίσως, μάλιστα το κουτάβι αυτό ανήκει σε ένα αρχαιότερο, υβριδικό είδος λύκου – σκύλου.

«Συνήθως είναι αρκετά εύκολο να βρει κανείς τη διαφορά μεταξύ των δύο ζώων. Με τα στοιχεία που ήδη έχουμε συλλέξει, θα έπρεπε να μπορούμε να καταλήξουμε στο εάν πρόκειται για σκύλο ή λύκο. Το γεγονός όμως ότι δεν τα έχουμε καταφέρει, σημαίνει ότι ίσως το πλάσμα αυτό είναι πρόγονος και των δύο» αναφέρει συγκεκριμένα στο CNN o ερευνητής David Stanton.

