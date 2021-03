Το Κόσοβο παρέλαβε χθες Κυριακή μια πρώτη παρτίδα εμβολίων για τον νέο κορωνοϊό μέσω του COVAX, του μηχανισμού του οποίου ηγείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχει σκοπό να εφοδιάσει τις χώρες με τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

«Η χώρα μας είναι μικρή και φτωχή, έχει επομένως ανάγκη υποστήριξη και αλληλεγγύη, ιδίως από πλευράς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι στον Τύπο στο αεροδρόμιο της Πρίστινας, όπου έφθασε αυτό το πρώτο φορτίο 24.000 δόσεων

του εμβολίου της AstraZeneca.

Today we received the first contingent of #vaccines from #Covax alliance. We will start immdetiately to vaccinate our healthcare-workers & the most vulnerable.



I want to thank #UNICEF @EUKosovo @WHO 🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇮🇹🇫🇷 for making it possible & @AfshanKhan_ @EvaUNICEF for their efforts. pic.twitter.com/n9h6dNtCKE