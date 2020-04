Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως μία «λυπηρή, λυπηρή ημέρα» χαρακτήρισε την Τετάρτη ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς ο απολογισμός των νεκρών από τον κορωνοϊό αυξήθηκε κατά 563.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης από το διαμέρισμα της Ντάουνινγκ Στριτ στο οποίο βρίσκεται απομονωμένος έχοντας διαγνωστεί θετικός στον Covid-19, ο κ. Τζόνσον είπε επίσης ότι η Βρετανία χρειάζεται να αυξήσει κατά πολύ τους διαγνωστικούς ελέγχους.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC