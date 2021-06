Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 761 ασθενείς με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν ακόμη 38.903 κρούσματα του κορωνοϊού.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στο μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο (212 εκατ. κάτοικοι) κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 502.856 νεκρούς επί συνόλου σχεδόν 18 εκατομμυρίων μολύνσεων.

Η Βραζιλία ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο νεκρούς το Σάββατο, καθώς ειδικοί εκφράζουν φόβους πως η χώρα πλήττεται ήδη από τρίτο κύμα, που απειλεί να αποδειχθεί ακόμα φονικότερο, καθώς μπαίνει ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου.

