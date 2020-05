Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «παράσημο» τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ, που σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins ξεπέρασε τo 1,5 εκατομμύριo.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθώντας να εξηγήσει τον παράταιρο με τόσους νεκρούς χαρακτηρισμό, υποστήριξε ότι τον έκανε γιατί αποτελεί ένδειξη ότι στην Αμερική γίνονται τα περισσότερα τεστ.

«Παρεμπιπτόντως να ξέρετε όταν μιλάτε για την πρώτη θέση των ΗΠΑ στη λίστα αυτή (των κρουσμάτων του κορονοϊού) ότι αυτό συμβαίνει γιατί κάνουμε τα περισσότερα τεστ από όλους» είπε ο Τραμπ υποστηρίζοντας ότι στις ΗΠΑ έχουν γίνει συνολικά 14 εκατ. τεστ.

«Όταν έχουμε τόσα κρούσματα, δεν το αντιμετωπίζω ως κάτι κακό.Το βλέπω ως κάτι καλό γιατί σημαίνει ότι τα τεστ μας είναι πολύ καλύτερα. Οπότε αν κάναμε τεστ μόνο σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους αντί για 14 εκατομμύρια θα είχαμε λιγότερα κρούσματα, σωστά; Οπότε εγώ το αντιμετωπίζω ως παράσημο τιμής για όλη τη δουλειά που έχει γίνει από αρκετούς ειδικούς» εξήγησε ο Τραμπ.

Donald Trump says it’s “a badge of honor” that the U.S. has more than 1.5 million cases of coronavirus, saying the total is simply a reflection of a successful testing regime https://t.co/Prolmrzjiz pic.twitter.com/gbImXbUeTW